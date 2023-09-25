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Giriş Tarihi: 25.9.2023 19:58 Son Güncelleme: 25.9.2023 20:06

Adana'da korkunç cinayet: Sokak ortasında defalarca bıçakladı!

Adana’da 57 yaşındaki Şehmus Şaşatlı tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da korkunç cinayet: Sokak ortasında defalarca bıçakladı!

Adana'da 57 yaşındaki Şehmus Şaşatlı, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken polis katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

DEFALARCA BIÇAKLADI!

Olay, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şehmus Şaşatlı ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıs, Şaşatlı'yı göğsünden defalarca bıçakladı.

Şaşatlı yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şaşatlı'yı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şaşatlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Adana'da korkunç cinayet: Sokak ortasında defalarca bıçakladı!
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