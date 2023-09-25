Adana’da korkunç cinayet: Sokak ortasında defalarca bıçakladı!

Şaşatlı yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şaşatlı'yı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şaşatlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.