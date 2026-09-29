Adana’da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti!

GENÇ MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumu ağırlaşan Selçuk Kelebekli, Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kelebekli, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.