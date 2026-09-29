Adana’da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti!

Kaza, dün sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 01 HS 699 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada Selçuk Kelebekli'nin kullandığı 01 AZF 195 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, yola savrulan Kelebekli yaralandı
GENÇ MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumu ağırlaşan Selçuk Kelebekli, Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kelebekli, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.