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Giriş Tarihi: 29.09.2026 14:23

Adana’da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti!

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Selçuk Kelebekli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahreden kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Adana’da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti!
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Kaza, dün sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 01 HS 699 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada Selçuk Kelebekli'nin kullandığı 01 AZF 195 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, yola savrulan Kelebekli yaralandı

GENÇ MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumu ağırlaşan Selçuk Kelebekli, Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kelebekli, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Selçuk Kelebekli'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücüsü Ahmet Ö. gözaltına alındı.

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KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #KOZAN

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Adana’da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti!
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