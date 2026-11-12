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Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:32

Adana’da korkutan araç yangını! Otomobiller alev topuna döndü

Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. Park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındaki araca da sıçradı. Yangında iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. İşte detaylar…

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Adana’da korkutan araç yangını! Otomobiller alev topuna döndü
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Olay, gece saat 02.30 sıralarında Türkeli Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesindeki park halinde otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 ZK 666 plakalı Mercedes marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin hemen yanında park halinde bulunan diğer araca da sıçradı.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Mercedes marka otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer araçta da hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #KOZAN

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Adana’da korkutan araç yangını! Otomobiller alev topuna döndü
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