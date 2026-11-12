Adana’da korkutan araç yangını! Otomobiller alev topuna döndü

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Türkeli Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesindeki park halinde otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 ZK 666 plakalı Mercedes marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin hemen yanında park halinde bulunan diğer araca da sıçradı.