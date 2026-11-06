Adana’da mezarlık alanları lokanta ve kafeteryaya dönüştürülmüş

Sayıştay Başkanlığı'nın yayınladığı Adana Büyükşehir Belediyesi 2025 raporunda, imar planlarında "mezar alanı" olarak tespit edilen bazı alanların lokanta, kafeterya, tarımsal amaçlı alanlara dönüştürülerek ticari olarak faaliyette bulunan şahıs veya şirketlere kiralama ya da ecrimisil karşılığı kullandırıldığı ortaya çıktı.

Sayıştay Başkanlığı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi'ni denetlediği 2025 yılı raporu yayınlandı. Birçok uygunsuzluğun, aykırılığın ve uyumsuzluğun yer aldığı raporda en dikkat çekici kısım ise belediyenin imar planlarında "mezar alanı" olarak belirlenen bazı alanların restoran olarak kullandırılması oldu. 34 numaralı Sayıştay raporunun bulgular bölümünde yer alan raporda şu ifadelere yer verildi: "Yapılan incelemede; imar planında mezarlık olarak tespit edilen bazı alanların lokanta, kafeterya, tarımsal amaçlı alanlara dönüştürülerek ticari olarak faaliyette bulunan şahıs veya şirketlere kiralama ya da ecrimisil karşılığı kullandırıldığı görülmüştür. Kamu İdaresi cevabında, işgallerin kaldırılmasına ilişkin sürecin başlatılmış olduğu ifade edilmiştir. Bu itibarla, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre mezarlık alanlarının umumi hizmet alanları olması nedeniyle başka maksatlarla kullandırılmaması gerekmektedir."