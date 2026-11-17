HESABINI KULLANDIRANLARA 85 BİN LİRA ÖDEMİŞLER

Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ayrıca şüphelilerin, banka hesaplarını suçta kullandıran kişilere de aylık 85 bin lira ödediği belirtildi.