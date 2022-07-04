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Giriş Tarihi: 4.7.2022 22:25

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

AA
Adana’da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Ege Bağatur Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ikazına uymayan sürücünün kaçması üzerine kavşak ve caddelere takviye ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil ekiplerce durduruldu.

Sürücü A.B. ile yanındaki A.İ.K'yı gözaltına alan ekipler, otomobilde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

A.İ.K'nın dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenildi.

Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
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