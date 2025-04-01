Adana’da pes dedirten hırsızlık! Duvarı balyozla kırdı 650 bin liralık ses sistemi çaldı!

DAHA ÖNCE DE HİNT HOROZU ÇALMIŞ

İş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Ömer D.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Şüphelinin 7 Şubat'ta da Havutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 Hint horozu çaldığı belirlendi. Ekipler, Ahmet Ü.'yü evine yapılan baskında yakaladı. Aramada Ahmet Ü.'nün çaldığı malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Ayrıca Ahmet Ü.'nün 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan arandığı belirtildi.