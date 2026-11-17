'AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN BİRİ BU İŞİ GERÇEKLEŞTİREMEZ'

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan ve çok üzgün olduğunu belirten Nurseli Sezer, "Sanık Ramazan, mahkemede kendisinin akıl sağlığı yerinde olmadığına dair birtakım şeyler söyledi. Beni gayet bilinçli şekilde bıçakladı. Tüm Türkiye görüntüleri izledi. Akli dengesi yerinde olmayan biri, tasarlayarak ve planlayarak bu işi gerçekleştiremez" dedi.

Nurseli Sezer'in avukatı Yelda Yurt Aslan ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek, "Sanık, fiile ilişkin bir gerekçe sunamadı. Böyle bir olayın zaten gerekçesi olamaz ama ne için yaptığını bile açıklayamadı. 'Nurseli'nin yanına gittim, hiç konuşmadan üzerimde taşıdığım bıçakla saldırdım. Pişmanım' diyerek kendini savundu. Duruşmadaki anlatımı, akli dengesinin yerinde olduğunu gösteriyor. Duruşmada yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör