Adana’da sanayi sitesinde yangın: 10 iş yeri zarar gördü!

Çok sayıda arazöz ve tankerle yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altındı. Yangında 10 iş yeri zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeyle belli olacak.