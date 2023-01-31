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Giriş Tarihi: 31.1.2023 04:16

Adana'da silahlı saldırı! Evinin önünde kurşun yağdırdılar

Adana’nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Murat Akbaş (42), hayatını kaybetti. Akbaş’a kurşun yağdıran şüpheliler, olay yerinden kaçtı

DHA
Adana’da silahlı saldırı! Evinin önünde kurşun yağdırdılar

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bulunduğu apartmandan çıkan Murat Akbaş, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Akbaş'a kurşun yağdıran şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Akbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akbaş'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü sürdürüyor.

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Adana'da silahlı saldırı! Evinin önünde kurşun yağdırdılar
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