Adana’da silahlı saldırı! Evinin önünde kurşun yağdırdılar

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Akbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akbaş'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü sürdürüyor.