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Giriş Tarihi: 21.4.2025 10:19 Son Güncelleme: 21.4.2025 10:28

Adana’da sır olay: Sevgililer bıçaklanmış halde bulundu! Mehmet öldü…

Korkunç olay Adana Çukurova’da yaşandı. Mehmet Ayaz ile sevgilisi olduğu belirtilen kadın, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu. Ayaz’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

DHA
Adana’da sır olay: Sevgililer bıçaklanmış halde bulundu! Mehmet öldü…

Kan donduran olay, dün akşam Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında yaşandı. Mahalleli; biri kadın, 2 kişiyi yerde, kanlar içinde yatarken görünce polisi aradı. Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın öldüğünü, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralandığını saptadı.

Ayaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yaralı sevgilisi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı...

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Adana’da sır olay: Sevgililer bıçaklanmış halde bulundu! Mehmet öldü…
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