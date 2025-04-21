Adana’da sır olay: Sevgililer bıçaklanmış halde bulundu! Mehmet öldü…

Kan donduran olay, dün akşam Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında yaşandı. Mahalleli; biri kadın, 2 kişiyi yerde, kanlar içinde yatarken görünce polisi aradı. Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın öldüğünü, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralandığını saptadı.
Ayaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yaralı sevgilisi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.