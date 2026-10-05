Adana’da sır ölüm: Sevgilisinin penceresinden düşüp hayatını kaybetmişti! Eski eşinden akılalmaz iddialar...

'BİZİ BIRAKMIYORDU'

Özhan Öztürk'ün boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği, 2 çocuğunun annesi Özgül Koca, S.K.'nin eşini uzun yıllardır rahatsız ettiğini öne sürerek, "Eşim 9 yıl önce bu kadınla görüşüyordu. Biz resmi nikahlı evliyken küçük bir hata yapmıştı. Ancak kadın, sonrasında eşimi sürekli rahatsız etmeye başladı ve benden boşanmasını istedi. O dönem beni arayarak tehdit ediyordu. Takıntılı bir şekilde eşimin peşine düşmüştü. Eşimle birlikte olduğunu söyleyerek çevremdeki tüm arkadaşlarımı, dostlarımı arıyordu. Kendileriyle yüzleştim. Eşim de kadının kendisini sürekli rahatsız ettiğini söyledi. Bunun üzerine kadın, bir süre bizi bıraktı. Uzun zaman sonra S.K., M.A.Ç. ile evlendi. Daha sonra çocuğuyla birlikte benim dükkanımın önünden geçerek bize gözdağı vermeye başladı. Eşime, 'Bu kadın artık bizim yakamızdan düşsün' dedim. O da bir daha görüşmeyeceğini söyledi. Ancak kadın sürekli kocamı arayıp, bize musallat oldu ve iletişime geçmeye çalıştı. O kadar çok rahatsız etti ki eşime, 'Sen de onu seviyorsan, git onunla birlikte ol' dedim. Bizi bırakmıyordu. Bu olay nedeniyle birkaç kez eşimle aramız bozuldu ancak daha sonra onu affettim" dedi.