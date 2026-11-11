Haberler Yaşam Haberleri Adana'da tartıştığı adamı boğazından bıçakladı! Kendini eve kilitleyen şüpheli Özel Harekat destekli operasyonla kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:08 Son Güncelleme: 11.11.2026 16:24

Adana'da tartıştığı adamı boğazından bıçakladı! Kendini eve kilitleyen şüpheli Özel Harekat destekli operasyonla kıskıvrak yakalandı

Adana'da bir apartman dairesinde çıkan tartışmada 42 yaşındaki Burak Y. boğazından bıçaklandı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından kendisini eve kilitleyen şüpheli Dlyan Ö., teslim olmayınca özel harekat timleri operasyon düzenleyerek şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Adana’da tartıştığı adamı boğazından bıçakladı! Kendini eve kilitleyen şüpheli Özel Harekat destekli operasyonla kıskıvrak yakalandı
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Adana Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Dilyan Ö. (25), arkadaşının arkadaşı Burak Y. (42) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Dilyan Ö., Burak Y.'yi boğazından bıçakladı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Burak Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burak Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"TESLİM OLMAYINCA ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ"

Olayın ardından polislerin geldiğini gören Dilyan Ö., kendisini eve kilitleyerek teslim olmamak için direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

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Özel harekat polisleri şüphelinin bulunduğu daireye operasyon düzenledi. Ekiplerin operasyon hazırlığı ve müdahalesi sürerken, olay yerine yakın bir kafede oturan vatandaşların yaşananlara aldırış etmeden yemeklerini yemeye devam etmesi dikkat çekti. Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla Dilyan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da tartıştığı adamı boğazından bıçakladı! Kendini eve kilitleyen şüpheli Özel Harekat destekli operasyonla kıskıvrak yakalandı
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