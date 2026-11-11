Adana’da tartıştığı adamı boğazından bıçakladı! Kendini eve kilitleyen şüpheli Özel Harekat destekli operasyonla kıskıvrak yakalandı

Adana Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Dilyan Ö. (25), arkadaşının arkadaşı Burak Y. (42) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Dilyan Ö., Burak Y.'yi boğazından bıçakladı.