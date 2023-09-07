Adana’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 22 yaşındaki otomobilin sürücüsü Serdar Çelik aracında sıkışarak hayatını kaybetti.

ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kozan-Adana Karayolu Mansurlu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre aşırı hız sonucu önünde giden Serdar Çelik yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çelik, otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Araçta sıkışan ve itfaiye ekibi tarafından çıkarılan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer otomobil sürücüsü ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından genç adamın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.