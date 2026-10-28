Haberler Yaşam Haberleri Adana'da trafikte önüne kestiği aracı gasp etti! Savunması pes dedirtti: 'Ne yaptığımı hatırlamıyorum!'
Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:17

Adana'da trafikte önüne kestiği aracı gasp etti! Savunması pes dedirtti: "Ne yaptığımı hatırlamıyorum!"

Adana'da trafikte önünü kesip durdurduğu hafif ticari aracı, kaputa çıkıp sürücü inince de gasbeden Mustafa Gökbudak (29) tutuklandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökbudak’ın ifadesinde, “Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum” dediği ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Adana’da trafikte önüne kestiği aracı gasp etti! Savunması pes dedirtti: Ne yaptığımı hatırlamıyorum!
  • ABONE OL

Adana'da 25 Ekim'de saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mustafa Gökbudak, yoldan geçen araçların önünü keserek durdurmaya çalıştı.

ARACIN ÜZERİNE ÇIKIP GASP ETTİ

Araçların bazıları manevra yaparak uzaklaştı. Sürücü S.O. (42) ise Gökbudak'ın yola yatması üzerine 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracını durdurdu. Bunun üzerine şüpheli, duran aracın kaputuna çıktı. Aracından inen S.O. müdahale etmek istedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu sırada şüpheli, S.O.'yu itip, araca binerek direksiyon başına geçerek uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KAZA YAPINCA YAKALANDI

Sürücü S.O.'nun ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Polisin takip ettiği şüphelinin kullandığı araç, bir süre sonra kavşakta bekleyen araçlara çarptı. Araçtan inen şüpheli, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, Mustafa Gökbudak'ı kaza yerine yakın bir sokakta yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Mustafa Gökbudak ifadesinde, "Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökbudak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA #SEYHAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da trafikte önüne kestiği aracı gasp etti! Savunması pes dedirtti: "Ne yaptığımı hatırlamıyorum!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA