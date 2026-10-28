Adana'da trafikte önüne kestiği aracı gasp etti! Savunması pes dedirtti: "Ne yaptığımı hatırlamıyorum!"

ARACIN ÜZERİNE ÇIKIP GASP ETTİ
Araçların bazıları manevra yaparak uzaklaştı. Sürücü S.O. (42) ise Gökbudak'ın yola yatması üzerine 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracını durdurdu. Bunun üzerine şüpheli, duran aracın kaputuna çıktı. Aracından inen S.O. müdahale etmek istedi.
KAZA YAPINCA YAKALANDI
Sürücü S.O.'nun ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Polisin takip ettiği şüphelinin kullandığı araç, bir süre sonra kavşakta bekleyen araçlara çarptı. Araçtan inen şüpheli, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, Mustafa Gökbudak'ı kaza yerine yakın bir sokakta yakaladı.