Adana'da “Türkiye Sohbetleri” toplantısı

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da 21'inci asrın Türkiye'nin yüzyılı olacağını söyledi. Düşüncelerin farklı olabileceğini ancak birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yayman, Türkiye Yüzyılı'nı "siyaset üstü bir mesele" olarak niteledi.

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı sürecin Türkiye için varoluşsal bir süreç olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ve liderliğinde süreç adım adım ilerlemektedir. Oya işlemek gibi süreç işlenmektedir. PKK terör örgütünün de silah bırakma kararıyla yeni bir dönem başlamıştır. Meselemiz bir kimlik meselesi değildir. Meselemiz, Türkiye'mizin, Türkiye Yüzyılı'nda demokrasinin kapasitesini yükseltmek ve sorun çözme yeteneğini artırmaktır" dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de "Türkiye Sohbetleri"nin yalnızca bir etkinlik değil, ortak aklın, toplumsal vicdanın ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığının güçlü bir ifadesi olduğunu kaydetti. Vali Köşger, "Bu toplantılar, sadece sorunları tespit etmekle kalmayıp, çözümler üretmek, toplumsal dayanışmayı artırmak ve kapsayıcı kalkınmayı güçlendirmek adına büyük bir anlam taşımaktadır. Bu zemin, demokrasinin temel taşı olan katılımcılığı daha ileriye taşımaktadır" diye konuştu.