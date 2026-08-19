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Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:32

Adana'da 'yan baktın' dehşeti: 25 yaşındaki genci bıçaklayarak katletti!

Adana'da işten çıkıp, evine dönerken parkta alkol alan Mehmet Gökten Özcan (30), karşısındaki banka oturan Mehmet Büyükkılıç’ın (25) bakışlarından rahatsız olunca tepki gösterdi. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Özcan, Büyükkılıç’ı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli şahsın emniyette verdiği ifade ise pes dedirtti. İşte korkunç olayın detayları...

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU Yaşam
Adana’da ’yan baktın’ dehşeti: 25 yaşındaki genci bıçaklayarak katletti!
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Olay, 17 Ağustos'ta Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi Metehan Şahbaz Caddesi'nde meydana geldi. Kebapçıda garsonluk yapan Mehmet Gökten Özcan, işten çıktıktan sonra dinlenmek için parka gitti. Parkta içki içen Özcan, iddiaya göre, karşısındaki bankta oturan Mehmet Büyükkılıç'ın bakışlarından rahatsız olunca tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından koşarak kaçan Büyükkılıç, yakındaki bir kafeye sığındı. Peşinden giden Özcan, kafede yakaladığı Büyükkılıç'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Kafe çalışanlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Büyükkılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Özcan'ı saklandığı evine yapılan baskında yakaladı.

"BİR SIKINTI MI VAR?"

Emniyete götürülen Mehmet Gökten Özcan, ifadesinde, "Parkta içki içerken tanımadığım bir kişi karşımdaki banka oturdu. Bana bakarak mırıldanınca, 'Bir sıkıntı mı var?' dedim. Bana küfredince kavga çıktı, bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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"BAŞTA ŞAKALAŞTIKLARINI ZANNETTİK"

Olayın yaşandığı kafenin işletmecisi Şenay Yıldırım (54), "Müşterilerle ilgilenirken iki kişi koşarak kafeye geldi. Başta şaka yaptıklarını zannettik. Birbirlerine sandalye attılar. Bunun üzerine çalışanlar da ayırmak için müdahale etti. Ne olduğunu anlayamadık. Sonra saldırıp, bıçakladı. Yaralanan çocuğa havlularla tampon yaptık. Bıçaklayan da kaçtı. Bir anne olarak iki tarafa da çok üzülüyorum. Keşke böyle olmasaydı" diye konuştu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA #YÜREĞİR

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