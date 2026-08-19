Adana’da ’yan baktın’ dehşeti: 25 yaşındaki genci bıçaklayarak katletti!

"BAŞTA ŞAKALAŞTIKLARINI ZANNETTİK"

Olayın yaşandığı kafenin işletmecisi Şenay Yıldırım (54), "Müşterilerle ilgilenirken iki kişi koşarak kafeye geldi. Başta şaka yaptıklarını zannettik. Birbirlerine sandalye attılar. Bunun üzerine çalışanlar da ayırmak için müdahale etti. Ne olduğunu anlayamadık. Sonra saldırıp, bıçakladı. Yaralanan çocuğa havlularla tampon yaptık. Bıçaklayan da kaçtı. Bir anne olarak iki tarafa da çok üzülüyorum. Keşke böyle olmasaydı" diye konuştu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör