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Giriş Tarihi: 05.11.2026 11:31 Son Güncelleme: 05.11.2026 11:32

Adana'daki yere düşen silah dehşeti: Küçük Melek'ten kahreden haber geldi!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi. Evde bulunan tabancanın ateş alması sonucu 12 yaşındaki Melek Göçer yüzünden vuruldu. Melek'ten kahreden haber geldi...

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Adana’daki yere düşen silah dehşeti: Küçük Melek’ten kahreden haber geldi!
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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, 12 yaşındaki Melek Göçer'in yüzüne isabet etti. Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Melek Göçer, sabaha karşı hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay anında evde bulunan 2 kişiyi de gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA #CEYHAN

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Adana'daki yere düşen silah dehşeti: Küçük Melek'ten kahreden haber geldi!
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