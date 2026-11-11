Adana'dan Kars'a, İzmir'den Van'a... Türkiye'nin 81 ilinin lezzet listesi

Her şehrin kendine has bir yemek kültürü bulunurken bazı lezzetler yalnızca ait oldukları şehirle anılıyor. Türkiye'nin 81 ilini kapsayan lezzet listesi, yöresel mutfağın ne kadar geniş ve çeşitli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte şehir şehir Türkiye'nin meşhur yemekleri ve damaklarda iz bırakan yöresel tatlar...
İstanbul — Islak hamburger
Kırklareli — Hardaliye
Tekirdağ — Tekirdağ köftesi
Kocaeli — Pişmaniye
Sakarya — Islama köfte
Bursa — İskender kebap
Balıkesir — Höşmerim
Çanakkale — Peynir helvası
Yalova — Yalova sütlüsü
İzmir — Boyoz
Aydın — Çöp şiş
Muğla — Çökertme kebabı
Denizli — Denizli kebabı
Manisa — Manisa kebabı
Uşak — Tarhana çorbası
Kütahya — Cimcik
Afyonkarahisar — Sucuk
Adana — Adana kebap
Mersin — Tantuni
Antalya — Piyaz
Hatay — Künefe
Isparta — Kabune pilavı
Burdur — Burdur şiş
Osmaniye — Yer fıstığı ezmesi
Kahramanmaraş — Maraş dondurması
Ankara — Ankara tava
Konya — Etli ekmek
Kayseri — Mantı
Eskişehir — Çibörek
Sivas — Sivas köftesi
Yozgat — Testi kebabı
Aksaray — Aksaray tava
Kırşehir — Çullama
Kırıkkale — Keskin tava
Nevşehir — Testi kebabı
Niğde — Niğde tava
Çankırı — Yaren güveci
Karaman — Calla
Trabzon — Akçaabat köfte
Rize — Muhlama
Artvin — Laz böreği
Ordu — Pancar çorbası
Giresun — Karalahana dolması
Samsun — Bafra pidesi
Sinop — Sinop mantısı
Amasya — Keşkek
Tokat — Tokat kebabı
Zonguldak — Tirit
Bartın — Pumpum çorbası
Karabük — Safranlı zerde
Düzce — Melengücceği tatlısı
Bolu — Mengen pilavı
Bayburt — Lor dolması
Gümüşhane — Pestil-köme
Erzurum — Cağ kebabı
Kars — Kars gravyeri
Ağrı — Abdigör köftesi
Ardahan — Kaz eti
Iğdır — Bozbaş
Malatya — Kayısı tatlıları
Elazığ — Harput köftesi
Tunceli — Kavut
Bingöl — Mastuva
Muş — Muş köftesi
Bitlis — Büryan
Van — Van kahvaltısı
Gaziantep — Baklava
Şanlıurfa — Urfa kebabı
Diyarbakır — Kaburga dolması
Mardin — Kaburga dolması
Batman — Perde pilavı
Siirt — Büryan
Şırnak — Kutlik