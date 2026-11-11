Adana'dan Kars'a, İzmir'den Van'a... Türkiye'nin 81 ilinin lezzet listesi

Her şehrin kendine has bir yemek kültürü bulunurken bazı lezzetler yalnızca ait oldukları şehirle anılıyor. Türkiye'nin 81 ilini kapsayan lezzet listesi, yöresel mutfağın ne kadar geniş ve çeşitli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte şehir şehir Türkiye'nin meşhur yemekleri ve damaklarda iz bırakan yöresel tatlar...