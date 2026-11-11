Haberler Yaşam Haberleri Adana'dan Kars'a, İzmir'den Van'a... Türkiye'nin 81 ilinin lezzet listesi
Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:14 Son Güncelleme: 11.11.2026 11:29

Adana'dan Kars'a, İzmir'den Van'a... Türkiye'nin 81 ilinin lezzet listesi

Türkiye'nin dört bir yanında yüzyıllardır yaşatılan yöresel lezzetler, şehirlerin kültürel kimliğinin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Kimi şehri kebabıyla, kimi hamur işleriyle, kimi ise kendine özgü tatlılarıyla tanıyoruz. Adana'dan Kars'a, İzmir'den Van'a kadar uzanan bu zengin mutfak kültürü, ülkenin dört bir yanındaki sofralara birbirinden farklı tatlar taşıyor.

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Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi
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Her şehrin kendine has bir yemek kültürü bulunurken bazı lezzetler yalnızca ait oldukları şehirle anılıyor. Türkiye'nin 81 ilini kapsayan lezzet listesi, yöresel mutfağın ne kadar geniş ve çeşitli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte şehir şehir Türkiye'nin meşhur yemekleri ve damaklarda iz bırakan yöresel tatlar...

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

İstanbul — Islak hamburger

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Edirne — Tava ciğeri

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Kırklareli — Hardaliye

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Tekirdağ — Tekirdağ köftesi

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Kocaeli — Pişmaniye

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Sakarya — Islama köfte

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Bursa — İskender kebap

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Balıkesir — Höşmerim

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Çanakkale — Peynir helvası

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Yalova — Yalova sütlüsü

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

İzmir — Boyoz

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Aydın — Çöp şiş

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Muğla — Çökertme kebabı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Denizli — Denizli kebabı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Manisa — Manisa kebabı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Uşak — Tarhana çorbası

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Kütahya — Cimcik

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Afyonkarahisar — Sucuk

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Adana — Adana kebap

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Mersin — Tantuni

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Antalya — Piyaz

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Hatay — Künefe

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Isparta — Kabune pilavı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Burdur — Burdur şiş

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Osmaniye — Yer fıstığı ezmesi

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Kahramanmaraş — Maraş dondurması

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Ankara — Ankara tava

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Konya — Etli ekmek

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Kayseri — Mantı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Eskişehir — Çibörek

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Sivas — Sivas köftesi

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Yozgat — Testi kebabı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Aksaray — Aksaray tava

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Kırşehir — Çullama

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Kırıkkale — Keskin tava

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Nevşehir — Testi kebabı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Niğde — Niğde tava

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Çankırı — Yaren güveci

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Karaman — Calla

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Trabzon — Akçaabat köfte

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Rize — Muhlama

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Artvin — Laz böreği

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Ordu — Pancar çorbası

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Giresun — Karalahana dolması

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Samsun — Bafra pidesi

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Sinop — Sinop mantısı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Amasya — Keşkek

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Tokat — Tokat kebabı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Zonguldak — Tirit

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Bartın — Pumpum çorbası

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Karabük — Safranlı zerde

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Düzce — Melengücceği tatlısı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Bolu — Mengen pilavı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Bayburt — Lor dolması

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Gümüşhane — Pestil-köme

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Erzurum — Cağ kebabı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Kars — Kars gravyeri

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Ağrı — Abdigör köftesi

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Ardahan — Kaz eti

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Iğdır — Bozbaş

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Malatya — Kayısı tatlıları

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Elazığ — Harput köftesi

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Tunceli — Kavut

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Bingöl — Mastuva

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Muş — Muş köftesi

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Bitlis — Büryan

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Van — Van kahvaltısı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Gaziantep — Baklava

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Şanlıurfa — Urfa kebabı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Diyarbakır — Kaburga dolması

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Mardin — Kaburga dolması

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Batman — Perde pilavı

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Siirt — Büryan

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Şırnak — Kutlik

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Kilis — Kilis tava

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Adıyaman — Çiğ köfte

Adana’dan Kars’a, İzmir’den Van’a... Türkiye’nin 81 illik lezzet listesi

Hakkari — Keledoş

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Adana'dan Kars'a, İzmir'den Van'a... Türkiye'nin 81 ilinin lezzet listesi
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