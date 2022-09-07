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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Adaşlık tapusu

Elazığ’da yaşayan Hasan Yıldırım, boşanma davasında üzerine ikinci bir ev olduğunu öğrendi. İsim benzerliğinden dolayı başka birinin evinin üzerine yapıldığını gören Yıldırım, 2 yıllık araştırma sonunda evi Almanya’daki adaşına teslim etti

Adaşlık tapusu
Elazığ'da yaşayan 4 çocuk babası Hasan Yıldırım (61), eşiyle boşanma aşamasında olduğu süre zarfında mala tedbir konulmasıyla üzerine bir ev daha olduğunu öğrendi. Bir yanlışlık olduğunu anlayan ve tapuya giden Yıldırım, başka bir dairenin daha 2005'ten itibaren üzerinde olduğunu öğrendi. Yapılan araştırmada evin, baba ismine kadar aynı olan başka bir Hasan Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi. Dava sürecinde üzerine 2 ev göründüğü için kendi evini eşine vermek zorunda kalan Yıldırım, diğer evin asıl sahibini bulmak için 2 yıl uğraştı.




Yıldırım, 2 yılın sonunda adaşına ulaşmayı başardı. Almanya'da yaşayan adaş Hasan Yıldırım da yazın memleketi Elazığ'a geldi. Yıldırım, adaşını da alarak tapuya gitti ve evi asıl sahibine devretti. Bir zamanlar üzerinde 2 evi bulunan Yıldırım "Şu an evsiz kaldım. Bin lira kira ile ev tuttum. 'Gel malını al' dedim" dedi. Dürüstlüğünden dolayı adaşına teşekkür Yıldırım (47) ise "Evi 2005 senesinde aldım. 2013 senesine kadar da kendim oturuyordum. Sonra ailemi de yurtdışına getirdim. Daha sonra kiraya verdim. İçinde halen kiracı oturuyor" diye konuştu

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Adaşlık tapusu
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