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Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:38

ADASO’da seçim süreci tamamlandı: Kıvanç güven tazeledi!

Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) seçim süreci tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Zeki Kıvanç, Meclis Başkanlığına ise İsrafil Uçurum yeniden seçildi. Odanın 2026–2030 döneminde görev yapacak yönetim kurulu, meclis başkanlık divanı, disiplin kurulu, TOBB genel kurul delegeleri ve hesapları inceleme komisyonu üyeleri belirlendi.

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ADASO’da seçim süreci tamamlandı: Kıvanç güven tazeledi!
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ADASO Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Kıvanç, "Önümüzdeki 4 yıl boyunca alacağımız kararlar, kentimizin üretimine, yatırımına, istihdamına ve ihracatına yön verecek. Adana ekonomisini büyütmek için daha çok üretmek, yatırım yapmak, istihdam yaratmak ve yeni pazarlara ulaşmak zorundayız. Üretirken verimliliğimizi artırmalı, teknolojiye yatırım yapmalı ve daha yüksek katma değer oluşturmalıyız" dedi.

Yeni dönemde teknolojik dönüşüme daha fazla önem vereceklerini dile getiren Başkan Kıvanç; üniversite-sanayi iş birliği, mesleki eğitim, dijitalleşme, enerji verimliliği ve çevreye duyarlı üretim çalışmalarında üyelerinin yanında olacaklarını belirtti. Finansmana erişimden ihracata, yatırım süreçlerinden nitelikli çalışan ihtiyacına kadar sanayicilerin sorunlarına çözüm aramayı sürdüreceklerini vurguladı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA

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ADASO’da seçim süreci tamamlandı: Kıvanç güven tazeledi!
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