ADASO’da seçim süreci tamamlandı: Kıvanç güven tazeledi!

ADASO Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Kıvanç, "Önümüzdeki 4 yıl boyunca alacağımız kararlar, kentimizin üretimine, yatırımına, istihdamına ve ihracatına yön verecek. Adana ekonomisini büyütmek için daha çok üretmek, yatırım yapmak, istihdam yaratmak ve yeni pazarlara ulaşmak zorundayız. Üretirken verimliliğimizi artırmalı, teknolojiye yatırım yapmalı ve daha yüksek katma değer oluşturmalıyız" dedi.