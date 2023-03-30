AdBlue Nedir? Arabada AdBlue Ne İşe Yarar, Hangi Araçlarda Kullanılır?

Arabalarla ilgili olan konular genellikle araç sahiplerini ilgilendirmek ve insanları araçlarla ilgili birçok araştırmaya sürüklemektedir. AdBlue nedir sorusu da yine bu araştırmalar sonucunda doğmuş ve cevabı merak edilen soruların başında gelmektedir. Arabada AdBlue ne işe yarar ve hangi araçlarda kullanılır sorusu ise devamında sıklıkla sorulan, araştırılan sorulardandır. Peki AdBlue nedir? Arabada AdBlue ne işe yarar? Hangi araçlarda kullanılır? Gelin cevapları hep beraber okuyalım.

AdBlue Nedir?

Genellikle dizel araçlarda kullanılan bir egzoz sıvısı olan AdBlue, dizel araç sahiplerinin kullandığı bir sıvı türüdür. DEF; AUS 32 olarak da bilinen bu sıvı dizel motorun yarattığı hava kirliliği miktarını azaltmak için kullanılan bir sıvıdır. AdBlue, otomotiv endüstrisinde kullanılan bir sıvıdır ve dizel motorlu araçların NOx emisyonlarını azaltmak için kullanılır. AdBlue, bir ticari marka adıdır ve asıl kimyasal adı üre çözeltisidir. AdBlue, bir dizi arıtma teknolojisi olan Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemi tarafından kullanılır. SCR sistemi, egzoz gazlarını içeren NOx emisyonlarını indirgemek için AdBlue'yi kullanır. AdBlue'nun yapısı, yüksek saflıkta üre ve deiyonize suyun karışımından oluşur. Araçlarda bulunan özel bir AdBlue tankında saklanan bu üre çözeltisi, araç motoru çalıştığında devreye girmektedir. Motorun çalışmasıyla SCR sistemi AdBlue'yi emisyonları azaltmak için katalitik konvertörde kullanır. AdBlue aynı zamanda çevre dostu bir üründür ve Avrupa Birliği'nde dizel araçların emisyonlarını düzenleyen standartları karşılamak için zorunlu hale getirilmiştir. Bu sıvının kullanımı, çevreye verilen zararlı gazların miktarını önemli ölçüde azaltır. AdBlue, birçok farklı uygulama alanında kullanılmaktadır.

Arabada AdBlue Ne İşe Yarar?

AdBlue, dizel araçların egzoz emisyonlarını azaltmak için kullanılan bir çöltidir. Üre, su ve diğer katkı maddelerinin bir karışımıdır ve özellikle azot oksit (NOx) emisyonlarını azaltmak için tasarlanmıştır. AdBlue, bir aracın egzoz sistemine enjekte edilir ve egzoz gazları ile birlikte reaksiyona girerek NOx emisyonlarını azaltır. Dizel motorlar, kurumun tam yanmasını sağlamak ve yanmamış yakıtı tüketmelerini önlemek için tipik olarak zayıf yanmalı hava-yakıt oranı ile çalıştırılır. Üre çözeltisi berraktır, toksik değildir ve kullanımı güvenlidir. Üre, alüminyum gibi metaller üzerinde aşındırıcı etkiye sahip olduğundan, DEF özel kaplarda depolanır ve taşınır. Araçların seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemleri ve DEF dağıtıcıları, ürenin aşındırıcı etkisi olmayacak şekilde tasarlanmıştır. DEF ayrıca genellikle depolama ve nakliye için orta büyüklükteki konteynerlerde işlenir. Avrupa'da artan sayıda akaryakıt istasyonu, yalnızca büyük ticari araçlar için değil, aynı zamanda binek araçlar için de AdBlue pompaları sunmaktadır.

AdBlue Hangi Araçlarda Kullanılır?

Dizel araçlarda kullanılan SCR (Selective Catalytic Reduction) adlı bir teknoloji, AdBlue çözeltisini kullanarak NOx emisyonlarını azaltır. Bu teknoloji, aracın egzoz gazlarına AdBlue çözeltisi enjekte edilir ve egzoz sistemine yerleştirilen bir katalitik konvertörde kimyasal reaksiyona girer. Bu reaksiyon sonucu, NOx emisyonları daha az zararlı bileşiklere dönüşür ve daha az çevresel etki yaratır. SCR, Nissan Diesel Corporation tarafından otomobillere uygulanmıştır ve ilk kullan ürün olan " Nissan Diesel Quon " 2004 yılında tanıtılmıştır. Petrol ve kimya endüstrisinin iş birliğiyle, Japonya'da Eylül 2005'e kadar DEF tedarik etmek için 1.300 istasyonlu bir altyapı hazırlanmıştır. Ayrıca AdBlue, düzenli olarak doldurulması gereken bir sıvıdır ve araçların AdBlue tankının doluluk seviyesi göstergesi bulunur. AdBlue çözeltisinin kullanımı, araçların çevreye daha az zarar vermesini ve daha düşük emisyon standartlarına uygun olmasını sağlar. AdBlue, dizel motorlu araçlarda kullanılmasıyla birlikte özellikle son yıllarda üretilen Euro 6 emisyon standartlarına uygun dizel araçlar, AdBlue kullanımını zorunlu kılmaktadır. AdBlue teknolojisi, ağır yük taşımacılığı yapan kamyonlar, otobüsler, inşaat ve tarım araçları gibi büyük iş makineleri için de kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, hafif ticari araçlar, özel araçlar ve SUV'lar gibi daha küçük boyutlu dizel motorlu araçlar da AdBlue kullanımına ihtiyaç duyabilmektedir. Aracın çevreye daha az zarar vermesini ve daha düşük emisyon standartlarına uygun olmasını sağlayan Ablue kullanımı, günümüzde birçok üreticinin bu teknolojiyi araçlarında kullanmasına yol açmaktadır. Gelecekte de kullanımının artması beklenmektedir.