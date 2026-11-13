Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Japonya'nın Hokkaido eyaleti sıra dışı bir açık artırmaya ev sahipliği yaptı. Nanae kasabasında yetiştirilen ve "Nanamitsuki" markası altında satılan özel üretim elmalar, Hakodate şehrindeki bir halde düzenlenen yılın ilk müzayedesinde satışa çıktı. En yüksek teklifi alan 7 adet elma 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) alıcı bulurken, geçen yılın fiyat rekoru bir kez daha tekrarlanmış oldu.
"BU ELMALARIN TADI BAL GİBİ"
Elmaların sahibi olan toptancı firmanın temsilcisi Yuji Sotozaki, "Bu elmaların tadı bal gibi ve gerçekten çok güzeller. Satışına denk gelirseniz mutlaka tadına bakın" ifadelerini kullandı.
Shinhakodate Tarım Kooperatifi'nden yapılan açıklamada ise bu yılki elmaların meyvelerin büyük kısmının tayfunlar nedeniyle zarar gördüğü önceki yıla kıyasla daha iri ve fiziksel olarak iyi durumda olduğu belirtildi.
ÖZEL ÜRETİM MEYVELER AÇIK ARTIRMALARDA SATIŞA ÇIKIYOR
Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli meyveler, yılın farklı dönemlerinde yapılan açık artırmalarda satışa çıkıyor.
Alıcılar, verdikleri yüksek fiyat tekliflerini reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanıyor.
Bir tabak yemek için ne kadar ödeyebilirsiniz? Bazı restoranlarda bu sorunun yanıtı, sıradan bir öğünün çok ötesine geçiyor. Dünyanın dört bir yanında hazırlanan lüks yemekler; nadir malzemeleri, özel sunumları ve ayrıcalıklı tarifleriyle dikkat çekiyor. Altın varakla süslenen tatlılardan dünyanın en değerli deniz ürünleriyle hazırlanan lezzetlere kadar uzanan bu listede, fiyatlarıyla şaşırtan 20 yemek yer alıyor. Peki, dünyanın en pahalı yemekleri hangileri ve bu lezzetleri bu kadar değerli kılan ne? İşte merak uyandıran o liste...
- Altın Kaplama Wagyu Burger – Dünyanın en pahalı hamburgerlerinden, 24 ayar altın yapraklı.
Trüf Mantarlı Tagliatelle – İtalyan Michelin yıldızlı restoranlarından, kilosu binlerce dolar değerinde trüf kullanılır.
Lüks Suşi ve Sashimi Tabakları – Japonya'da özel restoranlarda sunulan, nadir balık ve deniz ürünleri ile hazırlanır.
Altın Kaplama Pizza – Dubai ve New York'taki lüks pizzalar, 24 ayar altın ve lüks malzemelerle.
Casu Marzu Peyniri – Sardinya'ya özel, dünyanın en nadir ve pahalı peynirlerinden.
Yıldızlı Restoran Havyarı – Beluga ve Almas havyarları, şampanya ile servis edilir.
Altın Kaplama Tatlılar – Altın yapraklı çikolatalar, tatlılar ve pasta tabakları.
Fugu (Zehrli Balık) Sashimi – Japonya'da sertifikalı şefler tarafından hazırlanan lüks yemek.
Almas Havyarlı Omlet – Dünyanın en pahalı kahvaltı seçeneklerinden, havyar ve lüks yumurta ile.
Foie Gras (Kaz Ciğeri) Tabakları – Fransız mutfağının en lüks tabaklarından.
Lüks Deniz Mahsulleri Platter – Istakoz, jumbo karides ve nadir midyeler ile sunulur.
Saffron ve Trüf Mantarlı Risotto – Safran ve beyaz trüf mantarıyla yapılan İtalyan risottosu.
Black Diamond Tatlısı – Dubai'de sunulan, siyah elmas dondurmalı tatlı.
Altın Kaplama Çikolatalar – Lüks çikolata dükkanlarının nadir ve pahalı özel ürünleri.
Wagyu Steak Tabakları – Japonya Kobe Wagyu, özel kesim ve pişirme ile sunulur.
Lüks Çorba: White Truffle Soup – Beyaz trüf mantarı ve özel malzemelerle yapılan çorba.
Zahiren Altınlı Kokteyl Garnitürleri – Yemeklerle birlikte sunulan içeceklerde altın yaprak.
Nadir Deniz Yosunu ve Deniz Ürünleri – Michelin yıldızlı restoranlarda kullanılan nadir deniz mahsulleri.
Edible Gold Leaf Macaron – Lüks pastanelerin altın yapraklı özel tatlıları.
Luxury Caviar Pizza – Altın ve havyar ile süslenmiş ultra lüks pizzalar.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ BAKLAVA ÇEŞİTLERİ
Öte yandan, TasteAtlas, dünyanın çapında tam not alan en iyi baklava çeşitlerini açıkladı. Dev sıralamada Gaziantep baklavası da dahil olmak üzere tam 9 lezzetimiz tescillendi. İşte o liste...
18. Bakalawa bil jibna - LİBYA
17. Taj al malek - SURİYE
16. Vişneli baklava - TÜRKİYE
15. Asawer - LÜBNAN
14. Bukaj baklava - LÜBNAN
13. Basma- LÜBNAN
12. Faysalieh - LÜBNAN
11. Sütlü nuriye - TÜRKİYE
10. Güllaç - TÜRKİYE
9. Ružice - BOSNA HERSEK
8.Ballourieh - SURİYE
7. Asabi - LÜBNAN
6. Kestaneli baklava - TÜRKİYE
5. Bülbül yuvası - TÜRKİYE
4. Burma kadayıf - TÜRKİYE
3. Şöbiyet - TÜRKİYE
2. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE
1. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 100 TATLISI
Türkiye, tatlı denince akla gelen ilk duraklar arasında yer alıyor. Yine TasteAtlas tarafından hazırlanan listenin ilk sırasına Anadolu'nun o efsane lezzeti oturdu.
20. Chocolate soufflé - FRANSA
19. Kunāfah - MISIR
18. Bambalouni - TUNUS
17. Nutella crêpes - FRANSA
16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ
15. Carlota de limón - MEKSİKA
14. Pisang goreng - ENDONEZYA
13. Pavê - BREZİLYA
12. Kladdkaka - İSVEÇ
11. Cremolada - PERU
10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ
9. Tinginys - LİTVANYA
8. Sweet crêpes - FRANSA
7. Tembleque - PORTO RİKO
6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE
5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE
4. Strudel - İTALYA
3. Gelato al pistacchio - İTALYA
2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE
VE LİSTENİN ZİRVESİNDE:
1. Antakya künefesi - TÜRKİYE
TASTEATLAS TÜRK LEZZETLERİNE DOYMUYOR! BAKIN "TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEKLERİ" LİSTESİNDE HANGİ LEZZETLER VAR!
Söz konusu lezzet rotaları olunca Türkiye sonsuz seçenekleriyle öne çıkıyor. Dört bir yanından gelen doğal güzellikler ve zengin tarihinin izleriyle görsel şölenler yaşatan popüler yerleri, kendilerine has lezzetleriyle de unutulmaz deneyimler vadediyor. "Türkiye'de ne yenmeli?" sorusuna binlerce çeşit yemek arasından karar veremeyenlere ise TasteAtlas'tan cevap geldi. Gastronomi alanında dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi bulunan TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi yemeklerini sıraladı. Listede 1.sırada bakın hangi yemek yer aldı...
20. KISIR
19. YUFKA
18. BAZLAMA
17. AŞURE
16. GÖZLEME
15. ŞİŞ TAVUK
14. ADANA KEBAP
13. KOKOREÇ
12. LOKUM
11. MUHALLEBİ
10. BİBER DOLMASI
9. DÖNER KEBAB
8. AÇMA
7. KAHVALTI
6. MANTI
5. BAKLAVA
4. SARMA
3. KÖFTE