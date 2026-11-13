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Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:43

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Japonya'da yetiştirilen yalnızca 7 özel elma, yılın ilk müzayedesinde 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) satıldı. Elmaların fiyatı kadar, tadını anlatan satıcının sözleri de dikkat çekti!

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Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı
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Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetiştirilen 7 adet özel üretim elma, yılın ilk müzayedesinde 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) satıldı.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Japonya'nın Hokkaido eyaleti sıra dışı bir açık artırmaya ev sahipliği yaptı. Nanae kasabasında yetiştirilen ve "Nanamitsuki" markası altında satılan özel üretim elmalar, Hakodate şehrindeki bir halde düzenlenen yılın ilk müzayedesinde satışa çıktı. En yüksek teklifi alan 7 adet elma 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) alıcı bulurken, geçen yılın fiyat rekoru bir kez daha tekrarlanmış oldu.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

"BU ELMALARIN TADI BAL GİBİ"
Elmaların sahibi olan toptancı firmanın temsilcisi Yuji Sotozaki, "Bu elmaların tadı bal gibi ve gerçekten çok güzeller. Satışına denk gelirseniz mutlaka tadına bakın" ifadelerini kullandı.
Shinhakodate Tarım Kooperatifi'nden yapılan açıklamada ise bu yılki elmaların meyvelerin büyük kısmının tayfunlar nedeniyle zarar gördüğü önceki yıla kıyasla daha iri ve fiziksel olarak iyi durumda olduğu belirtildi.

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Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

ÖZEL ÜRETİM MEYVELER AÇIK ARTIRMALARDA SATIŞA ÇIKIYOR
Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli meyveler, yılın farklı dönemlerinde yapılan açık artırmalarda satışa çıkıyor.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Alıcılar, verdikleri yüksek fiyat tekliflerini reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanıyor.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

DÜNYANIN EN PAHALI 20 YEMEĞİ SIRALANDI!

Bir tabak yemek için ne kadar ödeyebilirsiniz? Bazı restoranlarda bu sorunun yanıtı, sıradan bir öğünün çok ötesine geçiyor. Dünyanın dört bir yanında hazırlanan lüks yemekler; nadir malzemeleri, özel sunumları ve ayrıcalıklı tarifleriyle dikkat çekiyor. Altın varakla süslenen tatlılardan dünyanın en değerli deniz ürünleriyle hazırlanan lezzetlere kadar uzanan bu listede, fiyatlarıyla şaşırtan 20 yemek yer alıyor. Peki, dünyanın en pahalı yemekleri hangileri ve bu lezzetleri bu kadar değerli kılan ne? İşte merak uyandıran o liste...

- Altın Kaplama Wagyu Burger – Dünyanın en pahalı hamburgerlerinden, 24 ayar altın yapraklı.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Trüf Mantarlı Tagliatelle – İtalyan Michelin yıldızlı restoranlarından, kilosu binlerce dolar değerinde trüf kullanılır.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Lüks Suşi ve Sashimi Tabakları – Japonya'da özel restoranlarda sunulan, nadir balık ve deniz ürünleri ile hazırlanır.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Altın Kaplama Pizza – Dubai ve New York'taki lüks pizzalar, 24 ayar altın ve lüks malzemelerle.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Casu Marzu Peyniri – Sardinya'ya özel, dünyanın en nadir ve pahalı peynirlerinden.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Yıldızlı Restoran Havyarı – Beluga ve Almas havyarları, şampanya ile servis edilir.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Altın Kaplama Tatlılar – Altın yapraklı çikolatalar, tatlılar ve pasta tabakları.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Fugu (Zehrli Balık) Sashimi – Japonya'da sertifikalı şefler tarafından hazırlanan lüks yemek.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Almas Havyarlı Omlet – Dünyanın en pahalı kahvaltı seçeneklerinden, havyar ve lüks yumurta ile.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Foie Gras (Kaz Ciğeri) Tabakları – Fransız mutfağının en lüks tabaklarından.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Lüks Deniz Mahsulleri Platter – Istakoz, jumbo karides ve nadir midyeler ile sunulur.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Saffron ve Trüf Mantarlı Risotto – Safran ve beyaz trüf mantarıyla yapılan İtalyan risottosu.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Black Diamond Tatlısı – Dubai'de sunulan, siyah elmas dondurmalı tatlı.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Altın Kaplama Çikolatalar – Lüks çikolata dükkanlarının nadir ve pahalı özel ürünleri.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Wagyu Steak Tabakları – Japonya Kobe Wagyu, özel kesim ve pişirme ile sunulur.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Lüks Çorba: White Truffle Soup – Beyaz trüf mantarı ve özel malzemelerle yapılan çorba.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Zahiren Altınlı Kokteyl Garnitürleri – Yemeklerle birlikte sunulan içeceklerde altın yaprak.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Nadir Deniz Yosunu ve Deniz Ürünleri – Michelin yıldızlı restoranlarda kullanılan nadir deniz mahsulleri.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Edible Gold Leaf Macaron – Lüks pastanelerin altın yapraklı özel tatlıları.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

Luxury Caviar Pizza – Altın ve havyar ile süslenmiş ultra lüks pizzalar.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ BAKLAVA ÇEŞİTLERİ

Öte yandan, TasteAtlas, dünyanın çapında tam not alan en iyi baklava çeşitlerini açıkladı. Dev sıralamada Gaziantep baklavası da dahil olmak üzere tam 9 lezzetimiz tescillendi. İşte o liste...

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

18. Bakalawa bil jibna - LİBYA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

17. Taj al malek - SURİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

16. Vişneli baklava - TÜRKİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

15. Asawer - LÜBNAN

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

14. Bukaj baklava - LÜBNAN

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

13. Basma- LÜBNAN

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

12. Faysalieh - LÜBNAN

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

11. Sütlü nuriye - TÜRKİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

10. Güllaç - TÜRKİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

9. Ružice - BOSNA HERSEK

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

8.Ballourieh - SURİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

7. Asabi - LÜBNAN

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

6. Kestaneli baklava - TÜRKİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

5. Bülbül yuvası - TÜRKİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

4. Burma kadayıf - TÜRKİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

3. Şöbiyet - TÜRKİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

2. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

1. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 100 TATLISI

Türkiye, tatlı denince akla gelen ilk duraklar arasında yer alıyor. Yine TasteAtlas tarafından hazırlanan listenin ilk sırasına Anadolu'nun o efsane lezzeti oturdu.

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

20. Chocolate soufflé - FRANSA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

19. Kunāfah - MISIR

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

18. Bambalouni - TUNUS

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

17. Nutella crêpes - FRANSA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

15. Carlota de limón - MEKSİKA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

14. Pisang goreng - ENDONEZYA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

13. Pavê - BREZİLYA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

12. Kladdkaka - İSVEÇ

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

11. Cremolada - PERU

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

9. Tinginys - LİTVANYA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

8. Sweet crêpes - FRANSA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

7. Tembleque - PORTO RİKO

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

4. Strudel - İTALYA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

3. Gelato al pistacchio - İTALYA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

VE LİSTENİN ZİRVESİNDE:

1. Antakya künefesi - TÜRKİYE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

TASTEATLAS TÜRK LEZZETLERİNE DOYMUYOR! BAKIN "TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEKLERİ" LİSTESİNDE HANGİ LEZZETLER VAR!

Söz konusu lezzet rotaları olunca Türkiye sonsuz seçenekleriyle öne çıkıyor. Dört bir yanından gelen doğal güzellikler ve zengin tarihinin izleriyle görsel şölenler yaşatan popüler yerleri, kendilerine has lezzetleriyle de unutulmaz deneyimler vadediyor. "Türkiye'de ne yenmeli?" sorusuna binlerce çeşit yemek arasından karar veremeyenlere ise TasteAtlas'tan cevap geldi. Gastronomi alanında dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi bulunan TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi yemeklerini sıraladı. Listede 1.sırada bakın hangi yemek yer aldı...

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

20. KISIR

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

19. YUFKA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

18. BAZLAMA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

17. AŞURE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

16. GÖZLEME

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

15. ŞİŞ TAVUK

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

14. ADANA KEBAP

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

13. KOKOREÇ

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

12. LOKUM

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

11. MUHALLEBİ

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

10. BİBER DOLMASI

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

9. DÖNER KEBAB

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

8. AÇMA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

7. KAHVALTI

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

6. MANTI

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

5. BAKLAVA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

4. SARMA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

3. KÖFTE

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

2. DONDURMA

Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

BİRİNCİ SIRADA: BÖREK

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı
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