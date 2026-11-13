Adeta altınla yarışıyor! Özel elmanın tanesi 4 bin 500 liradan satıldı: Satıcı yerlere göklere sığdıramadı

DÜNYANIN EN PAHALI 20 YEMEĞİ SIRALANDI!

Bir tabak yemek için ne kadar ödeyebilirsiniz? Bazı restoranlarda bu sorunun yanıtı, sıradan bir öğünün çok ötesine geçiyor. Dünyanın dört bir yanında hazırlanan lüks yemekler; nadir malzemeleri, özel sunumları ve ayrıcalıklı tarifleriyle dikkat çekiyor. Altın varakla süslenen tatlılardan dünyanın en değerli deniz ürünleriyle hazırlanan lezzetlere kadar uzanan bu listede, fiyatlarıyla şaşırtan 20 yemek yer alıyor. Peki, dünyanın en pahalı yemekleri hangileri ve bu lezzetleri bu kadar değerli kılan ne? İşte merak uyandıran o liste...

- Altın Kaplama Wagyu Burger – Dünyanın en pahalı hamburgerlerinden, 24 ayar altın yapraklı.