Adile Naşit Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Adile Naşit Filmleri Listesi

Adile Naşit filmleri kimi zaman öğretici, kimi zaman ise güldürme özelliğiyle öne çıkan filmler olmuştur. Çok yetenekli bir aktör olan Adile Naşit hem dram filmlerinde hem de komedi filmlerinde çok başarılı olmuştur. Bu nedenle Adile Naşit'in en iyi filmleri yalnızca tek türde değil, pek çok farklı türdedir. Tüm bu filmlerin en beğenilenlerini derleyerek en çok izlenen Adile Naşit filmlerini sinemasever okurlarımız için derledik.

Adile Naşit Filmleri

Sempatik tavrı ile, mütevazı oluşu ile tam bir halk sanatçısı olan Adile Naşit oyunculuğunun yanında insaniyetiyle de pek çok insanın beğenisini toplamış bir isimdir. Fakat filmlerinin de çok başarılı olduğunu kabul etmek lazım. Pek çok yaşlı, genç ve yetişkin insan Adile Naşit filmlerini hala izliyor ve bu filmler hakkında severek sohbet ediyor. Adile Naşit'in en iyi filmlerini içeriğin devamında paylaştık.

Adile Naşit'in En İyi Filmleri

1- Hababam Sınıfı (1975)

Türkiye'nin en beğendiği filmlerden biri olan Hababam Sınıfı Türk sineması için kült bir eser niteliğindedir. Adile Naşit'te burada oynadığı Hafize Ana isimli tatlı karakterle toplumun hafızasında yer etmiş ve büyük bir sempatiyi kendinde toplamıştır.

2- Neşeli Günler (1978)

Bir turşu yüzünden kavga edip boşanan iki çiftin öyküsünün anlatıldığı bu filmde 6 çocuk sahibi çift çocuklarını yarı yarıya paylaşıp ayrılırlar. Büyüyünce birbirlerini bulan çocuklar anne babalarını bir araya getirme çabasına gireceklerdir.

3- Sakar Şakir (1977)

Adile Naşit'in nadiren kötü bir karakteri canlandırdığı görülmüştür. Bu film onlardan bir tanesidir. Ali Şen'le birlikte bakkal işleten karakteri oynayan Fatma Şen Hasan Emmi'nin servetine konmak peşindedir. Fakat bir gün Sakar Şakir ile karşılaşır ve her şey değişmeye başlar…

4- Namuslu (1985)

Adile Naşit'in kötü karakteri oynadığı filmlerden bir tanesidir. Kaynana rolü ile Şener Şen'e devamlı kötülük yaparken sahnelenen Adile Naşit aynı zamanda Şener Şen'in ilk defa başrol oynadığı bir filmde ona çok yardımcı olmuştur.

5- Süt Kardeşler (1976)

Tüm Türkiye'nin aklına kazınan efsanevi filmlerden biri olan Süt Kardeşler'de pek çok ünlü Türk oyuncu gibi Adile Naşit de rol almıştır. Şaban ve Gulyabani gibi efsane karakterlere sahip olan filmde Şaban'ın tatlı mı tatlı süt annesi rolünü oynar. Bu filmde Şaban'ın havuza düşerken verdiği "düştüüü!" tepkisi hafızalardan hala çıkmış değildir.

6- Kibar Feyzo (1978)

Türk sinema tarihinin en efsane yapıtlarından olan Kibar Feyzo'da Adile Naşit'de bu filmin kadrosuna kalite katan isimlerden olmuştur. Feyzo'nun öküz edinmek için canını dişine taktığı annesini oynayan Adile Naşit bu filmde "öküz alınırdı o paraya öküüüüüüz!" repliğiyle hafızalara kazınmayı başarmıştır.

7- Gülen Gözler (1977)

5 kız çocuğa sahip olan Yaşar Usta ve Nezaket Hanım'ın çocuklarının evlenmek için damat adaylarına söylediği yalanlar ikiliyi büyük dertlere sürükleyecektir. Çocuklarının mutlu yuva kurmalarını isteyen anne ve baba çocuklarının yalanlarını sürdürmek istese bile olaylar bir yerden sonra çığırından çıkacaktır.

8- Sultan (1978)

Gecekonduda yaşamını sürdüren Sultan, kalbini bir dolmuş şoförüne kaptırır. Bu kişi Kemal'den başkası değildir. Fakat Kemal'in babası gecekonduları yıkmak isteyen bir adamdır ve ikili mahalleliyle birlik olarak gecekonduların yıkılmasını engellemeye çalışır.

9- Mavi Boncuk (1974)

6 arkadaş Emel Sayın'ın çalışmakta olduğu bir gazinoya eğlenmek için gider. Burada hesabı ödeyemedikleri zaman kötü muameleye maruz kalırlar ve bunun intikamını almak için oradan Emel Sayın'ı kaçırırlar. Daha sonra Emel Sayın'a çok iyi davrandıkları için Emel Sayın'da onlardan ayrılmak istemeyecektir.

10 – Adile Teyze (1983)

Adile Teyze'nin ilgilenmekte olduğu küçük çocuklardan birisi bir gün hastalanır. Çocuk tedavi için hastaneye yatar fakat istenen ücret çok fazladır. Bu nedenle Adile Teyze pansiyonunu müteahhide ipotek ettirir. Fakat komşuları, Adile Teyze'yi yalnız bırakmayıp onun için birlik olacaklardır.