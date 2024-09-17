Adile Naşit’in elindeki okul zili çalındı! Heykel ölçüsüne uygun zil Amasya’da bulunarak yerine takıldı

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in 'Hababam Sınıfı' filmlerinde canlandırdığı 'Hafize Ana' karakteriyle özdeşleşen heykelin elindeki okul zili kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Avcılar Belediyesi, Merkez mahallesinde bulunan heykeldeki zilin yerine yenisinin takılması için çalışma başlattı.

Ancak zilin heykelle renk ve ölçü açısından uyumlu olan bir örneği İstanbul'da bulunamadı. Bunun üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı'ndaki heykelden çalınan zilin temin edilmesi için çalışmalara başlandı. Amasya'daki bir ustaya yaptırılan okul zili, Avcılar'daki heykelin eline yerleştirildi.