Adını çok az kişi biliyor ama tam bir şifa deposu! Uzmanlar öneriyor: Bu 6 gruptan birindeyseniz her gün tüketin!

Yüzyıllardır geleneksel tıbbın en güçlü şifa kaynaklarından biri olan ve "Çin hurması" olarak da bilinen hünnap tezgahlara indi. Dışarıdan sıradan bir yemiş gibi görünse de içerdiği vitaminlerle adeta doğal bir eczane görevi görüyor.

Peki, uzmanların dilinden düşürmediği bu şifa deposunu kimler tüketmeli? Eğer siz de aşağıda listelediğimiz 6 gruptan birindeyseniz, her gün birkaç adet hünnap yemeyi alışkanlık haline getirmelisiniz.