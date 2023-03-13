Adıyaman, Kahta’ya sığındı

Kahta'da yıkılan ev ve ölü sayısı diğer kentlere göre az görünse de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların ve öğretmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde evler barınılamayacak durumda olduğuna dikkat çekenm STK temsilcileri ilçede yetkililer tarafından oturumu sakıncalı olarak tespit edilen bina sayısının oldukça fazla olduğunun altını çizdi. İlçede yapılan kontrollerde depremde 675 binanın yıkıldığını, 247 meskenin acil yıkılması gerektiğinin tespit edildiğini belirten STK Temsilcileri yaptıkları açıklamada: "Bunlara ilave olarak ilçedeki 3 bin 631 mesken depremde ağır hasar alırken 2 bin 538 meskende orta hasarlı olarak kayıtlara geçmiştir. Yapılan incelemeler sonucu toplamda 7 bin 91 meskenin kullanılamayacak urumda olduğu ifade edilmektedir. İlçemizde deprem öncesi de kiralık ev konusunda sıkıntı yaşanmaktayken deprem sonrası Adıyaman Merkez'den ilçeye göç eden vatandaşlar nedeniyle bu sıkıntı daha da büyümüştür. Depremden dolayı ilçe nüfusunun yaklaşık 200 bine çıkması ve 7 bin civarında binanın hasarlı olması Kahta'da ciddi barınma sorunu doğurmuştur." ifadelerine yer verdi.

7 BİN KONTEYNERE İHTİYAÇ VAR

Bundan dolayı Öğretmenlerin 1400'ünün şu anda ilçe dışına çıktığına dikkat çeken STK temsilcileri; "Yapılan araştırmada öğretmenlerimizden 854 kişinin evi yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı durumdadır. Dışardan tayin isteyip gelenlerde düşünüldüğünde toplamda 970 öğretmenimizin acilen konteyner ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun yanında ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki kamu kurum ve kuruluşların toplam konteyner ihtiyacı bin 400 civarıdır. Belirtmiş olduğumuz bu konteyner ihtiyacı sadece ilçemizdeki memur ve öğretmenler içindir. Sivil vatandaş için de yaklaşık olarak 5 bin 600 konteyner ihtiyacı bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği 27 Mart tarihinde ilçemizde okulların eğitim öğretime başlaması için bu tarihe kadar barınma ihtiyacı olan öğretmen ve kamu personeline konteyner tesis edilmesi çok büyük önem arz etmektedir." dedi.

BARINMA SORUNU BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ

İlçedeki öğrenci nakillerinin ve göçün engellenmesi, ilçeye geri dönüşlerin sağlanabilmesi, açılması planlanan okulların daha verimli ve kaliteli hizmet sunabilmesi için öğretmenlerin aileleriyle birlikte barınabilecekleri konteynerlerin acilen kurulması gerektiğine dikkat çeken STK'lar yetkililerden acil çözüm beklediklerini ifade etti.