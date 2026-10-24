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Giriş Tarihi: 24.10.2026 20:39

Adıyaman’da 6 yaşındaki çocuk pencereden düştü!

Adıyaman'da, meydana gelen olayda, 6 yaşındaki çocuk 2’nci kattaki evlerinde oyun oynadığı sırada pencereden düştü. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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DHA
Adıyaman’da 6 yaşındaki çocuk pencereden düştü!
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Olay akşam saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nede meydana geldi. İddiaya göre, 2'nci kattaki evlerinde oynadığı sırada dengesini kaybeden M.S. pencereden yola düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #ADIYAMAN
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Adıyaman’da 6 yaşındaki çocuk pencereden düştü!
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