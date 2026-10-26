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Giriş Tarihi: 26.10.2026 11:09

Adıyaman’da akılalmaz olay! Hayattayken mezarlarını hazırlattı: ‘Ali amca ince düşünmüş’

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Sofyan köyünde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Çiftçilikle geçimini sağlayan 85 yaşındaki Ali Karateke köye iş makinesi isteyip kendisi ve eşi Naciye Karateke (78) için mezar kazdırdı. Nedeni ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Adıyaman’da akılalmaz olay! Hayattayken mezarlarını hazırlattı: ‘Ali amca ince düşünmüş’
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İlçeye bağlı Sofyan köyünde çiftçilikle geçimini sağlayan Ali ile Naciye Karateke (78) çifti, kendileri için mezar kazdırma kararı aldı. Ali Karateke, iş makinesi çağırarak köy mezarlığında eşi ve kendisi için mezar kazdırdı.

NEDENİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Ali Karateke, 9 çocuğu bulunduğunu, hepsinin çalışmak için farklı illere taşındığını ve yalnız kaldıklarını belirtti. Öldükten sonra kimseye yük olmak istemediğini ifade eden Karateke, "Rabb'im yaşarken kimsenin eline düşürmesin. Bir ayağımız burada, bir ayağımız öbür tarafta. Yaşımız ilerledi, önümüzde de uzun ve çetin bir kış var. Köyümüzde genç kalmadı. Allah korusun, kışın birimize bir şey olursa insanlar karın, çamurun içinde mezar kazmak zorunda kalmasın diye şimdiden tedbirimizi aldık. Mezarlarımızı kazdırdık Allah'a çok şükür. Kimse bizim yüzümüzden zorluk çekmesin" dedi.

'ALİ AMCA İNCE DÜŞÜNMÜŞ'

Köy sakinlerinden Selahattin Güvenç ise "Şimdiden tedbir alarak mezarlarını hazırlatıyor. Allah razı olsun kendisinden, ince düşünmüş" diye konuştu.

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ÖNÜMÜZ KIŞ DİYEREK MEZARINI HAZIRLATMIŞ

Köylülerden İsmail Taşdemir ise "Ali amca sürekli, 'Kimse benim yüzümden zahmet çekmesin, önümüz kar, kış' diyor. O nedenle mezarlarını şimdiden hazırlatmayı uygun görmüş. Tabii ki hayatın ve ölümün sahibi Allah'tır. Bugün kazılan o kabirlerin kime nasip olacağını da ancak Allah bilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan mezarlıkta çalışan iş makinesini gören bazı vatandaşlar, ilk anda köyde bir kişinin hayatını kaybettiğini düşündü. Ancak mezarlığa geldiklerinde durumun farklı olduğunu öğrenen vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADIYAMAN

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Adıyaman’da akılalmaz olay! Hayattayken mezarlarını hazırlattı: ‘Ali amca ince düşünmüş’
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