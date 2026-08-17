Adıyaman’da bıçaklı kavga! 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, Kireçhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi, olay yerinde kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın çıkış nedeni ve kavgaya karışan kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör