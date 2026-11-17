Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

09-15 Kasım tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 9'u hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 73 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem yapılırken, bunlardan 15'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

NARKOTİK OPERASYONLARINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü operasyonlarda ise toplam 10 şahıs hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 20,19 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

40 KİŞİYE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Öte yandan uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilinçlendirme faaliyetleri de gerçekleştirildi. Düzenlenen 1 bilgilendirme faaliyetinde 40 kişiye NARKO İHBAR, UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgi verildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele etmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör