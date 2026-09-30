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Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:16

Adıyaman’da can pazarı: Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 12 yaralı

Adıyaman’da tütün işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. kazada 12 kişi yaralandı.

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İbrahim Halil ÇELİK İbrahim Halil ÇELİK
Adıyaman’da can pazarı: Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 12 yaralı
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Kaza, Adıyaman-Samsat karayolu Çiçek Köyü yakınlarında meydana geldi. Tayfun S. yönetimindeki tütün işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaşanan kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kazada minibüs sürücüsü Tayfun S. ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Y., Gamze D., Fikriye K., Habibe K., Melek K., Yeter K., Çiğdem K., Üzeyir K., Leyla S., Çiler Ç. ve Servet Ç. yaralandı.

HASTANELERE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

#ADIYAMAN
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