Adıyaman’da çarpışan iki otomobil, iş yeri vitrinine çarparak durabildi: Yaralılar var

Adıyaman'daki kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüphan Çavuş yönetimindeki 02 AEV 708 plakalı otomobil ile Melisa Türk idaresindeki 35 BVD 59 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın ardından savrulan otomobiller kaldırıma çıkarak bir iş yerinin vitrinine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılardan Melisa Türk ve Ecrin Naile Tur, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör