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Giriş Tarihi: 1.10.2026 17:34

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı. 1 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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İHA
Adıyaman’da DEAŞ operasyonu: 5 kişi tutuklandı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (DEAŞ)" suçundan operasyon gerçekleştirildi.

5 ŞAHIS TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve M.A., N.T.G., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslardan, R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve M.A., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken N.T.G. ise ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 5 kişi tutuklandı
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