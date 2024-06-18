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Giriş Tarihi: 18.6.2024 00:49 Son Güncelleme: 18.6.2024 00:51

Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki menfeze çarpan otomobildeki anne hayatını kaybederken 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’da feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

Kaza gece saatlerinde Kahta Diyarbakır yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Bilal Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yol kenarındaki menfeze çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte M.Ö. (2), Y.Ö. (5), E.Ö. (15), M. Ö. (8), M. Ö. (9), E. Ö. (34) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan çocukların annesi olduğu öğrenilen Esmer Özdemir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
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