Adıyaman’da feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

Kaza gece saatlerinde Kahta Diyarbakır yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Bilal Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yol kenarındaki menfeze çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte M.Ö. (2), Y.Ö. (5), E.Ö. (15), M. Ö. (8), M. Ö. (9), E. Ö. (34) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan çocukların annesi olduğu öğrenilen Esmer Özdemir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.