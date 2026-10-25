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Giriş Tarihi: 25.10.2026 22:21

Adıyaman'da feci kaza! İki hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA
Adıyaman’da feci kaza! İki hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var
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Adıyaman'daki kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek yolu üzeri Gölgeli Köyü yakınlarında meydana geldi. Serhat Y. (47) yönetimindeki 02 ER 200 hafif ticari araç ile Bekir Ç.'nin (44) kullandığı 35 AYB 658 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan müdahalenin ardından 4'ü çocuk 8 yaralı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADIYAMAN #SİVEREK #KAHTA
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Adıyaman'da feci kaza! İki hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var
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