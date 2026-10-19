Adıyaman’da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı; Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı.
15 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, yaralanan 15 kişi sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.