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Giriş Tarihi: 19.10.2026 21:41

Adıyaman’da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı; Çok sayıda yaralı var

Adıyaman’da, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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DHA
Adıyaman’da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı; Çok sayıda yaralı var
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Kaza, akşam Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, yaralanan 15 kişi sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADIYAMAN #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #ŞANLIURFA
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Adıyaman’da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı; Çok sayıda yaralı var
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