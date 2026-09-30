Adıyaman’da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var!

12 KİŞİ YARALANDI

Devrilen minibüsün sürücüsü ile araçtaki 11 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Kahta Devlet ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.