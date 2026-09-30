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Giriş Tarihi: 30.09.2026 12:04

Adıyaman'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var!

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Adıyaman’da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var!
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Kaza, sabah saatlerinde, Çiçek köyü yakınlarında meydana geldi. Tayfun Salman (29), tütün işçilerinin bulunduğu 07 AHV 836 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

12 KİŞİ YARALANDI

Devrilen minibüsün sürücüsü ile araçtaki 11 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Kahta Devlet ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADIYAMAN

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Adıyaman'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var!
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