Adıyaman’da Gastronomi Buluşmaları Festivali

Daha önce Türkiye'ye geldiğini ancak Adıyaman'ı ilk defa gördüğünü aktaran Şef Amanda Beth Cohen de kentin arkeoloji bakımından zengin bir bölge olduğunu belirterek, "Burada olmak ve depremzedelerle bir araya gelmek çok süper bir tecrübe. Burada insanlar birbirlerine karşı o kadar yardım sever ve samimi ki büyük bir depremin olduğu hissedilmiyor. Tarlalara ve pazara gittiğimizde bir renk cümbüşü ile karşılaştım, sebze ve meyveleri görmek beni çok mutlu etti çünkü yemek benim en büyük ilgi alanım." değerlendirmesinde bulundu.