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Giriş Tarihi: 31.10.2026 20:08

Adıyaman'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

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İHA
Adıyaman’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı!
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Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Ortanca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Alaca (36) idaresindeki 02 AEY 347 plakalı otomobil ile Mustafa Saray (30) yönetimindeki 02 AEY 778 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada sürücüler Mustafa Saray (30), Rıdvan Alaca ile araçta bulunan Şeyma Alaca (31) ve 4 yaşındaki Dila Alaca yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Mustafa Saray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KAHTA #ADIYAMAN
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Adıyaman'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı!
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