Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
Giriş Tarihi: 14.11.2026 21:30

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı
  • ABONE OL

Adıyaman'da sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gölbaşı karayolu üzerindeki kavşakta çarpıştı. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Kemal Ş., Özcan Ş., Mehmet Emin G., Bilge G., Yağmur G. ve Cumali G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kemal Ş.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ADIYAMAN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA