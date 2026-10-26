Adıyaman’da inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 19 Ekim tarihinde Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat sahasında çalışan İzzettin Neddef, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Çevredeki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı işçi, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Neddef, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör