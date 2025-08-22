Adıyaman’da korkutan kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Edinilen bilgiye göre, kaza Kozluca mevkiinde meydana geldi. Yenikent istikametinden gelen S.Ç. idaresindeki 02 ABE 747 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.K. yönetimindeki MIL L 1258 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.