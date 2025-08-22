Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da korkutan kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Giriş Tarihi: 22.8.2025 14:33

Adıyaman'da korkutan kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA
Adıyaman’da korkutan kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Edinilen bilgiye göre, kaza Kozluca mevkiinde meydana geldi. Yenikent istikametinden gelen S.Ç. idaresindeki 02 ABE 747 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.K. yönetimindeki MIL L 1258 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman'da korkutan kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz