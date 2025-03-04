Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da korkutan kaza: Motosiklet önce araca sonra duraktaki çocuğa çarptı.
Giriş Tarihi: 4.3.2025 19:05

Adıyaman’da korkutan kaza: Motosiklet önce araca sonra duraktaki çocuğa çarptı.

Adıyaman'da, motosiklet bir otomobilin sağ tarafından geçmeye çalışırken aynaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, durakta bekleyen bir çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar yapılan incelmenin ardından yoldan kaldırıldı.

İHA
Adıyaman’da korkutan kaza: Motosiklet önce araca sonra duraktaki çocuğa çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı önünde sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin sağ tarafından motosikletle geçmeye çalışan Polat Aziz T., otomobilin aynasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet bu esnada kaldırımda durakta bekleyen Elanur Ö. isimli çocuğa çarparak sürüklendi. Meydana gelen kazada motosikletin çarptığı Elanur Ö., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kız çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçlar olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman’da korkutan kaza: Motosiklet önce araca sonra duraktaki çocuğa çarptı.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz