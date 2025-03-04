Adıyaman’da korkutan kaza: Motosiklet önce araca sonra duraktaki çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet bu esnada kaldırımda durakta bekleyen Elanur Ö. isimli çocuğa çarparak sürüklendi. Meydana gelen kazada motosikletin çarptığı Elanur Ö., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.