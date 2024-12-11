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Giriş Tarihi: 11.12.2024 04:45

Adıyaman'da minibüs devrildi: 2'si ağır 11 yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrilen minibüste 11 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

DHA
Adıyaman’da minibüs devrildi: 2’si ağır 11 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Sincik ilçesinde meydana geldi. R.K. yönetimdeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde sürücü ile minibüsteki 10 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar Sincik ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman'da minibüs devrildi: 2'si ağır 11 yaralı
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