Son dakika: Adıyaman’da silahlı kavga! Özel Harekât destekli operasyon

Adıyaman'da akşam saatlerinde meydana gelen silahlı olay, mahallede paniğe neden oldu. Burada bazı kişilerin çatılara çıkarak birbirlerine ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik gerekçesiyle bölgedeki yol bir süre trafiğe kapatılırken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, Özel Harekât desteğiyle bölgede operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda şüpheli, pompalı av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör