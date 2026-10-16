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Giriş Tarihi: 16.10.2026 21:58

Son dakika: Adıyaman’da silahlı kavga! Özel Harekât destekli operasyon

Adıyaman’ın Fatih Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı olayda taraflar çatılardan birbirlerine ateş açtı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Özel Harekât destekli operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli, pompalı av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

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İbrahim Halil ÇELİK İbrahim Halil ÇELİK
Son dakika: Adıyaman’da silahlı kavga! Özel Harekât destekli operasyon
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Adıyaman'da akşam saatlerinde meydana gelen silahlı olay, mahallede paniğe neden oldu. Burada bazı kişilerin çatılara çıkarak birbirlerine ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik gerekçesiyle bölgedeki yol bir süre trafiğe kapatılırken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, Özel Harekât desteğiyle bölgede operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda şüpheli, pompalı av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ADIYAMAN
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Son dakika: Adıyaman’da silahlı kavga! Özel Harekât destekli operasyon
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