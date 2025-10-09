Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da sır olay: Suda bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu! Eski uzman çavuşa ne oldu?
Giriş Tarihi: 9.10.2025 11:26

Adıyaman’da Nissibi Köprüsü yakınlarında suda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan çalışmalar sonrasında cesedin, 32 yaşındaki eski uzman çavuş Turgut Unduç’a ait olduğu tespit edildi.

Adıyaman’da sır olay: Suda bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu! Eski uzman çavuşa ne oldu?

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman'ın Kahta ilçe sınırlarında yer alan Nissibi Köprüsü yakınlarında suda vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulunmuş ve durum jandarma ekiplerine bildirilmişti. Olay yerine gelen ve üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan erkek cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılmıştı.

ERKEK CESEDİNİN ESKİ UZMAN ÇAVUŞA AİT OLDUĞU ÇIKTI

Yapılan incelemeler ve çalışmalar neticesinde erkek cesedinin 5 Ekim tarihinde gezmek için Şanlıurfa'dan Adıyaman'a gelen 32 yaşındaki Turgut Unduç'a ait olduğu tespit edildi. Önceki yıllarda uzman çavuş olan ve daha sonra istifa ederek memleketi Şanlıurfa'ya dönen Turgut Unduç'tan 5 Ekim'den sonra haber alamayan yakınları tarafından emniyet birimlerine kayıp ihbarında da bulunulduğu öğrenildi. Öte yandan Turgut Unduç'un kesin ölümün nedeninin otopsi raporu sonucu netleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

