Adıyaman’da sır olay: Suda bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu! Eski uzman çavuşa ne oldu?

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman'ın Kahta ilçe sınırlarında yer alan Nissibi Köprüsü yakınlarında suda vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulunmuş ve durum jandarma ekiplerine bildirilmişti. Olay yerine gelen ve üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan erkek cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılmıştı.