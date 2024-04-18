Adliye canilerine müebbet talebi

İstanbul Küçükçekmece'de adliye önünde 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı çatışmayla ilgili davada savcı mütalaasını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Beşir ve Bekir Karadeniz bulundukları cezaevinden getirildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, olayda 4 kişiyi ateş ederek öldüren baba Beşir Karadeniz, Orhan Zorlu'ya ateş ettiğini kabul ederken diğer vurduğu kişilerle ilgili, "Ben o anda olayın etkisiyle bir rüyadaydım. Bilmeden ateş ettim" iddiasında bulundu.Kadir Mendanoğlu, Ercan Sözer ve Nazım Sözer'in öldürülmeleri nedeniyle Bekir ve Beşir Karadeniz'in 'Kasten öldürme' suçundan 3 kez ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Ayrıca 3 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle ayrı ayrı 3 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılmaları talep edilirken 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar cezalandırılması istendi.