Haberler Yaşam Haberleri Adliyede katibin telefonunu çalan şüpheliye 10 yıla kadar hapis istemi
Giriş Tarihi: 7.1.2022 17:23

Adliyede katibin telefonunu çalan şüpheliye 10 yıla kadar hapis istemi

DHA
Adliyede katibin telefonunu çalan şüpheliye 10 yıla kadar hapis istemi

Kayseri'de mahkeme kararını almak için geldiği Kayseri Adliyesi’nde, katip Şener Sarıaslan’ın (32) duruşma salonunda şarjda takılı cep telefonunu aldığı iddiasıyla Murat H. (20) hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri'deki olay, geçen yıl 4 Kasım'da Kayseri Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 gün önce cezaevinden çıkan Murat H., daha önce yargılandığı Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelip mahkeme karar örneğini almak istedi. Duruşma salonuna giren Murat H., burada şarjda takılı olan katip Şener Sarıaslan'a ait cep telefonunu alıp kaçtı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüpheli olduğu belirlenen Murat A., 2 gün sonra yeniden geldiği Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde mahkeme mübaşirinin dikkatiyle şikayet üzerine gözaltına alındı. Murat H. hakkında soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede, şüpheli Murat A. hakkında, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Murat H.'nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin azalmış olduğu belirtildi. İddianamede ifadesine de yer verilen Murat H., "Mahkeme kapısından içeri girdim. Yazı yazan bir ağabey vardı. Masanın üzerinde kağıt ve telefon vardı. Telefonu alıp, çıktım. Telefona bir şey yapmayacaktım. Hırsızlık kastıyla telefonu almadım" dedi.
Sanık Murat H., ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Her bina ve sitede artık zorunlu olacak! Bakanlık yeni düzenlemeye gitti
Son dakika | Kazakistan'da olaylar kontrol altına alındı
Son dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den açıklama: Uyarmadan ateş açacağız
Eren Bülbül'ün ikiz kardeşi Gizem Bülbül: Eren’siz geçen 5 yıl bir ömür gibi onsuzluk en çok bana ağır geliyor
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! 2022 sosyal hizmet bedelleri belirlendi: İşte yeni ücretler!
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan son dakika Kazakistan kararı: Olağanüstü toplantı
Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı!
Şehit polis Fethi Sekin 27 yıl önce yazmış! Fotoğraftaki o not duygulandırdı
Son dakika haberi: Adana'daki talihsiz bebekten acı haber! Defnedilecekken yaşadığı anlaşılmıştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adliyede katibin telefonunu çalan şüpheliye 10 yıla kadar hapis istemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA