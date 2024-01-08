ADSL VDSL Farkı Nedir? ADSL Ve VDSL Modem Arasındaki Farklar ve Özellikleri Neler?

Dijital abone hatlarından olan ADSL ve VDSL hizmeti arasındaki farklar oldukça çok merak edilmektedir. Evde veya iş yerinde internet kullanmak için internet paketi seçmemiz gerekiyor. Burada karşımıza ADSL ve VDSL internet hizmetleri gelmektedir. İnternet paketi seçerken kullanacağımız paket ADSL mi olmalı yoksa VDSL mi? ADSL ve VDSL modem arasındaki farklar ve özellikleri hakkında detaylı bilgileri hazırladık. ADSL ve VDSL farkı nedir? İşte merak edilenlerin yanıtı…

ADSL FİBER NEDİR?

ADSL teriminin açılımı Asymmetric Digital Subscriber Line olarak geçmektedir. Bakır kablolarla veri aktarma hizmetini simgelemektedir. Genel olarak telefon hatlarının çalışabildiği bakır kablo çifti üzerinden veri aktarma esasına dayanır. ADSL internet santrallere kısa mesafede ve en fazla 4 km uzaklıkta kalan yerlerde daha iyi hizmet şansı vermektedir.

ADSL MODEM ÖZELLİKLERİ

ADSL internet hizmeti 16 Mbps oranına kadar bant genişliği sağlar.

ADSL kablosunun bir ucu telefon hattına bağlanmaktadır.

Yükleme ve indirme hızı eşittir.

VDSL FİBER NEDİR?

VDSL açılımı Very High Speed Digital Subscriber olarak bilinmektedir. Çok Yüksek Hızlı Dijital Abone Hattı olarak da tanımlanır. VDSL'de yine bakır kablo aracılığı ile internet hizmeti verir. VDSL santrale yakın konumda bulunan kullanıcılarına daha verimli bant genişliği sağlar. VDSL ayrıca bir fiber hattının evlere kadar ulaşmasını da sağlar. Evlere eski ya da yeni döşenen bakır hatlar üzerinden bağlamaktadır.

VDSL MODEM ÖZELLİKLERİ

ADSL'den çok daha fazla hızlara olanak sağlar.

Sinyalin güçlü bir şekilde aktarım yapabildiği yerlere 100 Mbps'ye kadar hızla ulaşabilir.

VDSL ile 300 metreye kadar 55 mbps hıza ulaşılabilir.

1500 metreye kadar da 13 mbps hıza erişmek mümkündür.

ADSL VE VDSL MODEM FARKI

VDSL ADSL'e göre download hızında 5, upload hızında ise yaklaşık 10 kat fazladır.

VDSL hizmeti 100 Mbps'e kadar bant genişliğine sahiptir.

VDSL için ayrı ADSL için ise ayrı bir modem bulunmaktadır.

VDSL MODEM ADSL HATTA ÇALIŞIR MI?

VDSL modem ADSL hatta çalışmaktadır. Fakat internet hızı düşük olur. VDSL modem, VDSL alt yapısı uygun yerlerde internet hızlı olmaktadır. 100 Mbgs'e kadar internet kullanılabilir.